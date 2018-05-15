Aydın iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ile birlikte sahur kaçta, imsak vakti ne zaman, oruç kaçta açılacak gibi sorular aranmaya başlandı. Aydın ili ve ilçelerinde de Ramazan ile ilgili saatler merak ediliyor. Peki ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Aydın'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?
Aydın için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Aydın ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:13
|05:51
|13:11
|17:00
|20:19
|21:50
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|04:12
|05:50
|13:11
|17:00
|20:20
|21:51
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|04:10
|05:50
|13:11
|17:01
|20:21
|21:53
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:09
|05:49
|13:11
|17:01
|20:21
|21:54
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|04:08
|05:48
|13:11
|17:01
|20:22
|21:55
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|04:07
|05:47
|13:11
|17:01
|20:23
|21:56
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|04:06
|05:47
|13:11
|17:01
|20:24
|21:58
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:05
|05:46
|13:11
|17:02
|20:25
|21:59
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|04:04
|05:45
|13:11
|17:02
|20:26
|22:00
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|04:03
|05:45
|13:12
|17:02
|20:26
|22:01
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:02
|05:44
|13:12
|17:02
|20:27
|22:02
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|04:01
|05:44
|13:12
|17:03
|20:28
|22:03
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|04:00
|05:43
|13:12
|17:03
|20:29
|22:04
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:59
|05:43
|13:12
|17:03
|20:29
|22:05
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:58
|05:42
|13:12
|17:03
|20:30
|22:07
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:57
|05:42
|13:12
|17:03
|20:31
|22:08
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:57
|05:41
|13:12
|17:04
|20:32
|22:09
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:56
|05:41
|13:13
|17:04
|20:32
|22:10
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:55
|05:41
|13:13
|17:04
|20:33
|22:10
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:55
|05:40
|13:13
|17:04
|20:33
|22:11
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:54
|05:40
|13:13
|17:05
|20:34
|22:12
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:54
|05:40
|13:13
|17:05
|20:35
|22:13
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:53
|05:40
|13:13
|17:05
|20:35
|22:14
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:53
|05:39
|13:14
|17:05
|20:36
|22:15
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:52
|05:39
|13:14
|17:06
|20:36
|22:15
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:52
|05:39
|13:14
|17:06
|20:37
|22:16
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:52
|05:39
|13:14
|17:06
|20:37
|22:17
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:51
|05:39
|13:14
|17:06
|20:38
|22:18
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:51
|05:39
|13:15
|17:07
|20:38
|22:18
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:51
|05:39
|13:15
|17:07
|20:39
|22:19
KADINLAR GEBEYKEN ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).
Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.
AYDIN'IN CAMİLERİ
Teravih namazını cemaatle kılmak için İstanbul'daki çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.
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