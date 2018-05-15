Aydın iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ile birlikte sahur kaçta, imsak vakti ne zaman, oruç kaçta açılacak gibi sorular aranmaya başlandı. Aydın ili ve ilçelerinde de Ramazan ile ilgili saatler merak ediliyor. Peki ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Aydın'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Aydın için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Aydın ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

AYDIN 2018 RAMAZNA İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:13 05:51 13:11 17:00 20:19 21:50 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:12 05:50 13:11 17:00 20:20 21:51 3 18 Mayıs 2018 Cuma 04:10 05:50 13:11 17:01 20:21 21:53 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 04:09 05:49 13:11 17:01 20:21 21:54 5 20 Mayıs 2018 Pazar 04:08 05:48 13:11 17:01 20:22 21:55 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 04:07 05:47 13:11 17:01 20:23 21:56 7 22 Mayıs 2018 Salı 04:06 05:47 13:11 17:01 20:24 21:58 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 04:05 05:46 13:11 17:02 20:25 21:59 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 04:04 05:45 13:11 17:02 20:26 22:00 10 25 Mayıs 2018 Cuma 04:03 05:45 13:12 17:02 20:26 22:01 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 04:02 05:44 13:12 17:02 20:27 22:02 12 27 Mayıs 2018 Pazar 04:01 05:44 13:12 17:03 20:28 22:03 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 04:00 05:43 13:12 17:03 20:29 22:04 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:59 05:43 13:12 17:03 20:29 22:05 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:58 05:42 13:12 17:03 20:30 22:07 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:57 05:42 13:12 17:03 20:31 22:08 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:57 05:41 13:12 17:04 20:32 22:09 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:56 05:41 13:13 17:04 20:32 22:10 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:55 05:41 13:13 17:04 20:33 22:10 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:55 05:40 13:13 17:04 20:33 22:11 21 05 Haziran 2018 Salı 03:54 05:40 13:13 17:05 20:34 22:12 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:54 05:40 13:13 17:05 20:35 22:13 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:53 05:40 13:13 17:05 20:35 22:14 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:53 05:39 13:14 17:05 20:36 22:15 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:52 05:39 13:14 17:06 20:36 22:15 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:52 05:39 13:14 17:06 20:37 22:16 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:52 05:39 13:14 17:06 20:37 22:17 28 12 Haziran 2018 Salı 03:51 05:39 13:14 17:06 20:38 22:18 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:51 05:39 13:15 17:07 20:38 22:18 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:51 05:39 13:15 17:07 20:39 22:19

KADINLAR GEBEYKEN ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).