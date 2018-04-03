Aydın İl Koordinasyon Kurulu üyeleri zeytinyağı tadımı yaptı

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı 2. dönem toplantısı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında gerçekleşirken, toplantıda zeytinyağı tadımı da yapıldı.

Aydın İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı 2.Dönem toplantısı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda devam eden yatırımlar, İzleme ve Koordinasyon çalışmaları ve uygulamada karşılaşılan sorun ve darboğazlar görüşüldü.

Toplantıda yatırımlar hakkında bilgi veren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “2018 yılında uygulanan 336 projeden 26 adedi tamamlanmıştır. Geriye kalan 310 projenin 178 adedi devam etmekte, 78 adedi ihale aşamasında, 54 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır. Bu projelerin toplam bedeli 4 milyar 536 milyon 783 bin TL, önceki yıllar harcaması 765 milyon 488 bin TL, 2018 yılı ödeneği 506 milyon 989 bin TL, 2018 yılı 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında yapılan harcama ise 91 milyon 824 bin TL’dir. Yatırımlarımızda yıl itibariyle yüzde 18 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da toplantıda Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve devam eden projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Kaliteli zeytinyağı anlatıldı, zeytinyağı tadımı yapıldı”

Aydın İl Koordinasyon kurulunda il genelinde devam eden kaliteli zeytinyağı üretimi çalışmaları hakkında bilgi veren Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, “Zeytinyağının üstün özelliklere sahip olması ve bu özeliklerin korunmasındaki en önemli faktörler, hasat zamanı, hasat sonrası bekleme süresi, sıkım teknikleri ve depolamadır” dedi. Aktaş, İtalya’nın Peruggia kentindeki zeytinyağı üretimi aşamalarını ülkemizdeki üretim aşamaları ile karşılaştırmalı olarak anlattı. Aktaş’ın bilgilendirme konuşmasının ardından toplantıda zeytinyağı tadımı yapıldı. Toplantıya katılanlar derecelendirilmiş bardaklardaki zeytinyağlarını içerek kaliteli zeytinyağını anlamaya çalıştılar.