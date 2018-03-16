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Aydın Kalkan: “Taciz ve cinayet olayları eğitim göz ardı edilerek çözülemez”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:15 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Taciz ve cinayet olayları eğitim göz ardı edilerek çözülemez" dedi.Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen taciz, tecavüz ve cinayet olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aydın Kalkan: “Taciz ve cinayet olayları eğitim göz ardı edilerek çözülemez”

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Taciz ve cinayet olayları eğitim göz ardı edilerek çözülemez" dedi.
Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen taciz, tecavüz ve cinayet olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kalkan, “Her insanın başına bir polis, bir jandarma dikme imkânını yoktur, İnsanların birlikte yaşayacakları ortak zeminin geliştirilerek kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda tolumu inşa edecek kurum ya da kadroların gündelik tartışmaların ötesinde planlamalar ve çalışmalar yapması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, okul müdürlerinin özellikle eğitimin yönteminde oluşturulan serbest ve sözde özgürlükçü anlayışın eğitim öğretim çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirttiklerini söyleyerek, “Eğitimin toplumun gelecek inşasında en belirgin yön levhasıdır. Yön levhalarının zayıflatıldığını, devletin ortaya koyduğu disiplin kurallarının bile işletilemez. Eğitimin öznesi olan öğretmenin ve idarecilerin disiplin kurallarını işletmeye kalktıklarında hemen şikayetlerle ve soruşturmalarla, iftiralarla ya da gereksiz ithamlarla karşılaşıyorlar. Toplumu geleceğe hazırlarken duygusal ve gündelik politikalardan uzak durulması, cinayetler tacizler, tecavüzler nasıl önlenmesi sorusunun toplumun tüm kesimlerince sorgulanması gerekiyor. Televizyon dizilerine çekidüzen verilmeden, tüketim çılgınlığını göz ardı ederek, teknoloji bağımlılığına bakmadan, milletimizin dini ve milli değerlerine gereken önemi vermeden, eğitim kurumlarını devlet dairesi anlayışına getirerek, eğitimcilerin hizmet sunan paralı askerler konumundan çıkarmadan cinayetleri, tacizleri önlemek zor” ifadelerini kullandı.

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