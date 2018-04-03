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Aydın Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası’ndan Başkan Özakcan’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

Aydın Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası yönetimi Efeler Belediye Başkanı M.

Aydın Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası’ndan Başkan Özakcan’a ziyaret

Aydın Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası yönetimi Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz aylarda yapılan olağan genel kurul ile Aydın Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığı’na seçilen Kamil Tavil, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Çiçeği burnunda başkan Tavil’e, Oda Başkan Yardımcısı Mustafa Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kilimci, Ali Cengiz, Ali Şahin ve Eda Seldüz de eşlik etti.
Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a odalarına oda üyelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kamil Tavil, "Yapılan seçimle odamızda başkanlık bayrağını devraldık. İlk işlerimizden biri olarak bize bugüne kadar bir ağabey edası ile yaklaşan, sorunlarımıza çare olan belediye başkanımızı ziyaret etmek istedik. Kendisine bugüne kadar oda üyelerimize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Yeni yönetim olarak kendimizi tanıtarak, odamızın menfaatine olacak çalışmalar hakkında başkanımıza bilgi alış-verişinde bulunduk. Kendisinden destek sözü aldık" dedi.
Tavil’e oda başkanlığı sürecinde başarılar dileyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Esnafımızın her zaman yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kamil bey ve yönetimine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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