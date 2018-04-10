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Aydın merkezli 22 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 20:54 | Son Güncelleme

Örgütün emniyet ve TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i tutuklandı

Aydın merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında aranan 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet ve "TSK'deki kripto yapılanmasına" ilişkin soruşturma kapsamında 28 Mart'ta kent merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Zonguldak, Şırnak, Trabzon, Eskişehir, Uşak, Muğla, Denizli, Isparta, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Düzce'de 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında halen görevde olan polis memuru ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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