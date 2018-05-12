Aydın merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde, kredi kartı kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Operasyon
İş yerlerindeki sahte POS cihazları ve ATM cihazlarına yerleştirilen düzeneklerle kredi kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u Aydın, Kayseri, Denizli ve Bursa'da 8 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Diğer şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.
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