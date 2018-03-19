Aydın merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün Nazilli ilçesi "hücre evi" sorumlusu olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, askeri okullara örgüte yakın öğrencilerin yerleştirilmesi için sınav sorularını çaldıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınanların ifadeleri ve yapılan araştırmalar doğrultusunda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın, İzmir, Antalya, Ankara ve Gümüşhane'de düzenlenen operasyonda, şüpheliler Y.B, B.D, İ.E.D, K.Ç.D. ve B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait iki kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" diye nitelendirdiği Nazilli ilçesinin "hücre evi" sorumlusu olduğu öne sürülen Y.B. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.