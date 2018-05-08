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Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

Kredi kartı kopyalayarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 4 ilde 7 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda kredi kartı kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin üç aylık takibi sonucu kredi kartı kopyalamak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik kent merkezli Bursa, Kayseri ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Drone destekli operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 7 sim kart, 1 hafıza kartı, 5 bankamatik kartı, 2 kredi kartı, 1 pos cihazı, 5 hafıza kartı, 3 harddisk, 3 bilgisayar, 1 tablet, 1 banka hesap cüzdanı, 1 pos cihazı sim kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İş yerlerine sahte POS cihazı ve ATM cihazlarına düzenek yerleştirdiği iddia edilen suç örgütünün, bu yollarla Çanakkale, Ankara, İstanbul ve Denizli'de 4 kişiyi 83 bin 610 lira dolandırdığı belirtildi.

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