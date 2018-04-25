Aydın merkezli FETÖ operasyonu

Aydın merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf askerden 7'si tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın, Ankara, Denizli, İzmir, Ordu, Muğla, Isparta, İstanbul ve Adana'da gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken aralarında Ordu Aybastı İlçe Jandarma Komutanı'nın da bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 Nisan'da Aydın, Ankara, Denizli, İzmir, Ordu, Muğla, Isparta, İstanbul ve Adana'da şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında Ordu Aybastı İlçe Jandarma Komutanı'nın da bulunduğu 10 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

