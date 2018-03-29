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Aydın sağnak yağmura teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Aydın’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağnak yağış sonrası cadde ve sokaklar dereye döndü.

Aydın sağnak yağmura teslim oldu

Aydın’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağnak yağış sonrası cadde ve sokaklar dereye döndü. Büyükşehir Belediye ekiplerinin yağmur sırasında çalışmaları sonucu şehir merkezinde herhangi bir su baskını yaşanmazken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.
Akşam saatlerinde aniden bastıran yağış sonrası özellikle Aydın-İzmir Karayolu’nda bazı kavşaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri karayolu, Girne ve Cumhuriyet Mahallelerinin değişik bölgelerinde olası su baskınlarına karşı tedbir alırken, cadde ve sokaklar adeta dereye döndü. Aydın’daki şiddetli yağışın etkisi gece yarısı sona erdi.

Aydın sağnak yağmura teslim oldu

Aydın sağnak yağmura teslim oldu

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