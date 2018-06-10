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Aydın sahillerinde turizm hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kuşadası ve Didim sahillerine akın etti

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim ve Kuşadası ilçelerinde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Kuşadası'nda Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylara, Kadınlar Denizi ile Sevgi Plajlarına yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğun oldu.

Turistlerin bazıları sahil kenarında yüzmeyi tercih ederken kimi de tekne turlarıyla koyları gezdi.

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kruvaziyer turizminin canlanmasıyla başlayan turist hareketliliğinin turizmciyi sevindirdiğini söyledi.

Otellerin neredeyse tamamının dolduğunu aktaran İlbahar, "Bayram tatilinden sonra da hareketlilik devam edecek. Özellikle seçimlerden sonra ilçedeki sahillerde iğne atsan yere düşmeyecek görüntüler oluşacak.” dedi.

Öte yandan Ege Port Limanı'na yanaşan Celestyal Cristal isimli kruvaziyer gemiden inen bin 200 turistin bir bölümü kent merkezinden alışveriş yapmayı tercih etti, bazıları da Efes ve Meryem Ana'yı gezdi.

Didim ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilenler Altınkum Sahili'ne akın etti.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Kruvaziyer sahil turist turizm YABANCI Yerli

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