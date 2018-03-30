Aydın Şoförler Odası Başkanı Özmeriç’ten çocuk koltuğu uyarısı

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, trafikte seyri halinde iken güvenlik için yetişkinlerde emniyet kemeri ne kadar önemli ise çocuklar için de çocuk koltuğunun o kadar önemli olduğunu belirtti.

Gerek ülkemizde gerekse dünyada trafik kazalarındaki çocuk ölümlerinin önemli bir kısmının çocuk koltuğu kullanmamaktan kaynaklı olduğunu belirten Başkan Özmeriç, “Bölgemizde havalar ısınmaya başladı. Gerek piknik gerekse gezi amacıyla pek çok aile baharın tadını ailece çeşitli yerlere seyahat ederek çıkarıyor. Ailece gidilen piknik ve gezilerde de trafik ciddiyetinden asla taviz verilmemelidir. Ebeynlerimiz trafikte ne kadar tedbirli olursa olsun, karşıdakinin hata yapmayacağına kimsenin garantisi yok. Bu nedenle trafikte kurallar harfiyen uyulmalı ve özellikle çocuklar için mutlaka çocuk koltuğu kullanılmalıdır” dedi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre; boyları 150 cm’den kısa ve 36 kg’ın altındaki çocukların taşınması sırasında, çocuk koltuğunda taşınmasının zorunlu olduğunu belirten Başkan Özmeriç, “En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın can güvenliğini trafikte de titizlikle sağlamalıyız. Çocuk koltuğu olmadan arabada taşınan çocuklar en küçük bir kazda daha büyük risk altındadır” dedi.

Bu konuda yapılan istatistiki çalışmalardan da söz eden Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Dünya üzerinde her 3 dakikada 1 çocuk, trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Türkiye’de ise, kazalarda en çok hayatını kaybeden ikinci yaş grubu 5-14 yaş grubudur.

50 km. hızla giden bir araçta kaza meydana geldiğinde eğer çocuk koltuğu ve emniyet kemeri yoksa 18-20 kg ağırlığındaki bir çocuk 500 kg’lik bir ağırlığa eşit hızla ileri doğru fırlıyor. Bu da kazalarda ölümlere veya sakatlanmalara neden oluyor” diyerek çocuk koltuğunun ihmal edilmemesini tavsiye etti.