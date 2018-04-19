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Aydın Valiliğinden amatör spora 211 bin liralık malzeme desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği, amatör spor kulüplerine gelecek sezonda kullanılmak üzere 211 bin 150 TL’lik malzeme desteğinde bulundu.Aydın Valiliği ve Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ile Aydın’da faaliyet gösteren 124 spor kulübüne 211 bin 150 TL’lik malzeme desteğinde bulunuldu.

Aydın Valiliğinden amatör spora 211 bin liralık malzeme desteği

Aydın Valiliği, amatör spor kulüplerine gelecek sezonda kullanılmak üzere 211 bin 150 TL’lik malzeme desteğinde bulundu.
Aydın Valiliği ve Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ile Aydın’da faaliyet gösteren 124 spor kulübüne 211 bin 150 TL’lik malzeme desteğinde bulunuldu. Aydın Valiliği toplantı salonunda düzenlenen törende Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Ediz Sürücü ve ASKF Başkanı Hasip Arıkan protokole imza attılar. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger protokolün imzalanmasının ardından 211 bin 150 TL’lik temsili çeki ASKF Başkanı Hasip Arıkan’a takdim etti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın’da sporu destekleyici bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bütün insanlarımızın aktif olarak spor hayatına katılması anlamında onu destekleyici bir çalışmayı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzla birlikte gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Valiliğimizce sporun yaygınlaştırılması amatör ruhla yapılan sporun desteklenmesi anlamında bir proje inşa edilecek. Biz öncelikle Aydın’da faaliyet yürüten 124 amatör spor kulübümüzün hepsine kendi alanlarıyla ilgili malzeme desteği sağlayacak bir yardımı gerçekleştirmek üzere ortak bir projeye imza attık. Aydın sporuna spor alt yapısına hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimizin daha iyi spor yapmasına vesile olsun” dedi.

“Aydın’da ilk defa malzeme desteği yardımı”
ASKF Başkanı Hasip Arıkan ise Aydın’da amatör spor kulüplerinin bugün tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade ederek, “Aydın’da ilk defa vali tarafından federasyonumuzla beraber 211 bin TL’lik malzeme yardımı gerçekleştiriliyor. Hiçbir sabit geliri olmayan kulüplerimizin başkan ve yöneticileri tek amaçları gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak iyi ve ahlaklı vatan millet sevdalısı birer genç yetiştirmekten başka hiçbir amaç gütmemektedir. Sezon sonunun yaklaştığı şu günlerde gelecek sezonun hesabını yapan kulüp başkan ve yöneticileri Valimizin başkanlığında gelecek sezon verilmek üzere yapılan bu malzeme yardımı bir ilaç gibi gelmiş, büyük bir yükten kurtarmıştır. Bu devletimizin sıcaklığını amatör spor kulüplerimiz iliklerine kadar hissetmiştir” diye konuştu.

Aydın Valiliğinden amatör spora 211 bin liralık malzeme desteği

Aydın Valiliğinden amatör spora 211 bin liralık malzeme desteği

Aydın Valiliğinden amatör spora 211 bin liralık malzeme desteği

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