HABER

Aydın'a şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 02:30 | Son Güncelleme

AİLE HABERİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ Afrin’e görevli olarak giden ve bugünkü çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in şehadet haberini, Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde oturan ve boyacılık yapan baba Kenan Dinek (50) ile ev hanımı anne Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendi.

Aydın'a şehit ateşi düştü (2)

AİLE HABERİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ
Afrin’e görevli olarak giden ve bugünkü çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in şehadet haberini, Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde oturan ve boyacılık yapan baba Kenan Dinek (50) ile ev hanımı anne Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen Dinek çifti, büyük acıyla yıkıldı. Ardından eve Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, sağlık personeli ile birlikte ailenin yaşadığı Nazilli İlçesi İstiklal Mahallesi 520 sokaktaki evlerine gitti. İki katlı binanın zemin katında oturan Dinek Ailesi'ne acı haber verildi. Anne Sezgül Dinek’in feryatları yürükleri dağladı. Ardından evde bekleyen sağlık ekipleri, baba ve anneye sakinleştirici yaptı. Nazilli Belediyesi tarafından ailenin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı. Çok sayıda Nazilli vatandaşta ailenin yaşadığı eve geldi. Belediye ekipleri taziyeler için evin önüne çadır kurdu. Şehit evinin hemen karşısındaki İstiklal İlkokulu da yarın (Cuma) taziye nedeniyle tatil edildi. Şehit Mehmet Dinek’in cenazesi yarın önce Nazilli’deki evine getirilecek ardından da memleketi Denizli’nin Tavas İlçesi Çalık Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Ramzan ÇETİN/AYDIN, (DHA)

Aydın'a şehit ateşi düştü (2)Aydın'a şehit ateşi düştü (2)Aydın'a şehit ateşi düştü (2)Aydın'a şehit ateşi düştü (2)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Üzerindeki notla böyle buldular!

Üzerindeki notla böyle buldular!

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

Okuyucu Yorumları 1 yorum
BOP Başkanı KANDIRILDIM deyip geçiyor, karı koca milletin parasi gezmelerde çürük oğlanlar gemiciklerini yüzdürüyor... Bedelini VATAN çocukları ödüyor.. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!.. TÜRK Milletinin başı sağolsun!.
Diğer Haberler
Fatih'teki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Fatih'teki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

Bursa Halk Otobüsü şoförlerinden Mehmetçiğe destek konvoyu

Bursa Halk Otobüsü şoförlerinden Mehmetçiğe destek konvoyu

Aydın'a şehit ateşi düştü

Aydın'a şehit ateşi düştü

Fatih'te işyeri yangını

Fatih'te işyeri yangını

Eskişehir'e şehit ateşi düştü

Eskişehir'e şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.