Aydın'da 1 milletvekilliği 2 parti arasında gidip, geldi

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde Aydın'daki 1 milletvekilliği, AK Parti ile MHP arasında gidip geldi. Yurt dışı oylarının dağılımıyla milletvekilliği AK Parti'de kaldı. Listede yer alan 816 bin 894 seçmenin sandığa giden 726 bin 244'ünden 709 bin 534 oy geçerli sayıldı. Buna göre 226 bin 434 oy alan AK Parti 4 milletvekili, 244 bin 295 oy alan CHP 3 milletvekili, 107 bin 181 oy alan İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. 57 bin 454 oy alan MHP ise bu kez Aydın'dan milletvekili çıkaramadı. Ayrıca geri kalan oyları alan HDP ve Vatan Partisi de milletvekili çıkartamadı. Sandıkların açılmasının ardından yapılan sayımlarda AK Parti 4'üncü sıra adayı Rıza Posacı, hep seçimi önde götürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde açılan yeni sandıklardan MHP'ye çıkan oylar artınca bu kez MHP 1'inci sıra adayı mevcut milletvekili Deniz Depboylu'nun yeniden meclise gideceği ortaya çıktı. Gece boyunca devam eden sayımlar sonrasında pazartesi günü yurt dışı oylarının dağılımıyla AK Parti'nin 4'üncü sıra adayı Rıza Posacı çıktı. Öyle olunca MHP'li Deniz Depboylu'nun milletvekilliği gitti.

AYDIN'daki seçimlerde 1 milletvekilliği AK Parti ile MHP arasında gidip geldi. Son duruma göre, geçen seçime göre 1 artarak bu yıl kentten meclise gidecek 8 milletvekilinden 4'üncüsünü de AK Parti kazandı. Böylelikle MHP, bu seçimden kentte milletvekili çıkaramamış oldu. AK Parti'den 4'üncü sıra milletvekili olan Rıza Posacı, durumu sevinçle karşıladı. Yurt dışı oylarıyla seçimi kaybettiği belirtilen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve partinin Aydın 1'inci sıra adayı Deniz Depboylu ise yurt dışı oyların tamamının sayılmadığını, bazı hatalar tespit ederek itiraz ettiklerini açıkladı.

'SABIRLA BEKLEDİK'

AK Parti'den 4'üncü sıradan milletvekili olan Rıza Posacı, "Kampanyayı yürüten arkadaşlarla birlikte bu süreçte heyecan yaşadık. Tarım camiası heyecan yaşadı. Biz çiftçinin sesi olarak meclise gideceğimizi ifade ettik. Yurt dışı oylarının gelmesiyle de seçilmemizi sağladık. Yurt dışı oylarıyla seçileceğimiz belliydi. Bu da dün sabah kesinlik kazandı. Sandıktan çıkan sonuçları sabırla bekledik. Demokrasinin gereği herkes milletvekili çıkarmak zorunda. Sandıkta bu seçildi, tecelli etti. Diğer arkadaşlarımız da değerlidir ama sandıktan çıkan sonuca yorum yapmaya gerek yok. Bundan sonra Aydın halkına, çiftçisine Türkiye tarımına hizmet etmek için göreve başlayacağız ve kolları sıvayacağız" dedi.

'İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANDIK'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ise itiraz haklarını kullandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"MHP olarak 24 Haziran seçimleri ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. Aydın'da da bunu aynı şekilde yaşayarak seçim gününe geldik. Bu süreçte sıkmadığımız el, girmediğimiz ev kalmadı. Nihayetinde herkes demokratik hakkını kullanarak oyunu kullandı. 24 Haziran akşamı parti binamızda sonuçları takip ettik. Biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Tabii ki bunda seçim sisteminin yeni olmuş olması da kafaları karıştırdı. Seçim sürecinde ilk kez ittifak gerçekleşti. Bunun da zorlukları yaşandı. Buradan sonuçları takip ederken sizlerin de bahsettiği gibi milletvekilliği bize bir geldi, bir gitti. Bundan sonraki süreçte de henüz her şey bitmiş değil. Seçim sonuçlarının tam olarak resmi açıklaması yapılmadı. En son yurt dışından gelen oylarla bizim milletvekilliğimizde bir düşme yaşandı. Ama yurt dışından gelen sandıkların da tamamı henüz açılmadı. Açılması gereken sandıklar da var. Bugün saat 15.00'a kadar bir itiraz süresi var. Biz de sabaha kadar sandık sandık sonuçları toplayarak tutanaklarla birlikte inceledik. AK Parti ile aramızdaki 280 oy ile kaybettiğimiz görülüyor. Bazı hataların yapıldığını gördük. Oyların geçirilişinde siyasi partilerin oylarında hatalar olduğunu gördük. AK Parti'ye yazılmış fazla oyları ve MHP'ye daha az yazılan sandıkların olduğunu gördük. Toplamalarda da bazı hataların olduğunu gördük. Aradaki bu farklılıkları görünce biz de itiraz hakkımızı kullanarak, Efeler İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduk. Bundan sonraki süreçte değerlendirmeler yapılacaktır. Henüz seçim süreci bitmedi. Vatandaşlarımız oyu nereye verdiyse yerini bulmalı. Adil bir şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz. Hataların düzeltilip doğru kararların verileceğine inanıyoruz. Biz MHP olarak bir milletvekilliğin daha mecliste hakkımız olduğunu görüyoruz. Hakkımızın iade edileceği inancındayız."

