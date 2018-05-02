Aydın'da 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) eğitim gören 22 ülkeden 550 öğrencinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile ADÜ işbirliğinde kampüs içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, 22 ülkeden 550 öğrenci, kültürlerini tanıtan stantlar açtı. Yabancı öğrenciler, stantları gezen misafirlere yaptıkları yemekleri tattırdı, yöresel kıyafetlerini tanıttı. Etkinlikte Somalili öğrencilerin dans gösterisine Türk öğrenciler de eşlik edince renkli görüntüler ortaya çıktı.

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, burada yaptığı konuşmada, programa katılan tüm öğrencilerin Türkçe konuşabildiğini, onların kendileri için çok değerli olduğunu belirterek "Aramızda bir farkın olmadığını, kardeş olduğumuzu göstermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' sözünün ne kadar doğru olduğunu burada meydanda görüyoruz." dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ise etkinliğin önemine dikkati çekerek "Çok güzel bir ortam var. Kendi geleneksel giyecek ve yiyeceklerini tanıtıyorlar. Biz de keyifle onlarla birlikteyiz." diye konuştu.