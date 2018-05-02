HABER

Aydın'da 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

Etkinlikte, 22 ülkeden 550 öğrenci stant açarak kendi kültürlerini tanıttı - UDEF Genel Başkanı Bolat: - "Aramızda bir farkın olmadığını, kardeş olduğumuzu göstermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' sözünün ne kadar doğru olduğunu burada görüyoruz"

Aydın'da 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) eğitim gören 22 ülkeden 550 öğrencinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile ADÜ işbirliğinde kampüs içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, 22 ülkeden 550 öğrenci, kültürlerini tanıtan stantlar açtı. Yabancı öğrenciler, stantları gezen misafirlere yaptıkları yemekleri tattırdı, yöresel kıyafetlerini tanıttı. Etkinlikte Somalili öğrencilerin dans gösterisine Türk öğrenciler de eşlik edince renkli görüntüler ortaya çıktı.

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, burada yaptığı konuşmada, programa katılan tüm öğrencilerin Türkçe konuşabildiğini, onların kendileri için çok değerli olduğunu belirterek "Aramızda bir farkın olmadığını, kardeş olduğumuzu göstermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' sözünün ne kadar doğru olduğunu burada meydanda görüyoruz." dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ise etkinliğin önemine dikkati çekerek "Çok güzel bir ortam var. Kendi geleneksel giyecek ve yiyeceklerini tanıtıyorlar. Biz de keyifle onlarla birlikteyiz." diye konuştu.

- Konate çifti ilgi odağı oldu

Etkinlikte üniversite öğrencisi Fildişi Sahili vatandaşı Souleymane Konate (24), aynı bölümden mezun olan eşi İrem Konate (20) ve bebekleri Aziz Mert ilgi odağı oldu.

İrem Konate, eşiyle öğrenciyken tanıştıklarını, kendisinin mezun olmasının ardından evlendiklerini, tüm çevresinin eşini kabullendiğini anlattı. Konate, "Çok belgesel izlediğim için Afrika'yı çok merak ediyordum. Benim çocukluk hayalimdi Afrika'ya gitmek. Artık inşallah gerçekleşecek. Bizim için de çok farklı oldu. Şu an çok mutluyum." dedi.

Karısını çok sevdiğini dile getiren Souleymane Konate ise Türkiye'de eğitim görmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Bosna Hersekli öğrenci Semiha Kurpejovic de Boşnak böreği ve mantısı yaptığını, kendi kültürüne ait yemekleri tanıtma fırsatı yakaladığı için sevinçli olduğunu söyledi.

Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!
İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar varİstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldıMezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11. Uluslararası Öğrenci Buluşması ADÜ öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Diğer Haberler
Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

Son dakika! Ümraniye'de silahlı saldırı

Son dakika! Ümraniye'de silahlı saldırı

Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.