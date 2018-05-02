Aydın'da 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) eğitim gören 22 ülkeden 550 öğrencinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile ADÜ işbirliğinde kampüs içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, 22 ülkeden 550 öğrenci, kültürlerini tanıtan stantlar açtı. Yabancı öğrenciler, stantları gezen misafirlere yaptıkları yemekleri tattırdı, yöresel kıyafetlerini tanıttı. Etkinlikte Somalili öğrencilerin dans gösterisine Türk öğrenciler de eşlik edince renkli görüntüler ortaya çıktı.
UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, burada yaptığı konuşmada, programa katılan tüm öğrencilerin Türkçe konuşabildiğini, onların kendileri için çok değerli olduğunu belirterek "Aramızda bir farkın olmadığını, kardeş olduğumuzu göstermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' sözünün ne kadar doğru olduğunu burada meydanda görüyoruz." dedi.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ise etkinliğin önemine dikkati çekerek "Çok güzel bir ortam var. Kendi geleneksel giyecek ve yiyeceklerini tanıtıyorlar. Biz de keyifle onlarla birlikteyiz." diye konuştu.
- Konate çifti ilgi odağı oldu
Etkinlikte üniversite öğrencisi Fildişi Sahili vatandaşı Souleymane Konate (24), aynı bölümden mezun olan eşi İrem Konate (20) ve bebekleri Aziz Mert ilgi odağı oldu.
İrem Konate, eşiyle öğrenciyken tanıştıklarını, kendisinin mezun olmasının ardından evlendiklerini, tüm çevresinin eşini kabullendiğini anlattı. Konate, "Çok belgesel izlediğim için Afrika'yı çok merak ediyordum. Benim çocukluk hayalimdi Afrika'ya gitmek. Artık inşallah gerçekleşecek. Bizim için de çok farklı oldu. Şu an çok mutluyum." dedi.
Karısını çok sevdiğini dile getiren Souleymane Konate ise Türkiye'de eğitim görmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Bosna Hersekli öğrenci Semiha Kurpejovic de Boşnak böreği ve mantısı yaptığını, kendi kültürüne ait yemekleri tanıtma fırsatı yakaladığı için sevinçli olduğunu söyledi.
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