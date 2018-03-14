Aydın’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlanıyor

Aydın’da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Aydın Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü adına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Selma Özcan’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından, sırası ile Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın Tabip Odası ve Aydın Eczacı Odası’nın çelenkleri de sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören sona erdi.
Bir eğitim programı için il dışında bulunan ve törene katılamayan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında “Biz hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sunduğu sağlık hizmetleri, sürekli yenilenmeyi, gelişmeleri izlemeyi, bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı gece gündüz demeden zorlu koşullarda çalışabilmeyi kendini insanlığa adamayı gerektirir. İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı yurt içinde ve dışında insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen bu kutsal saygın ve onurlu mesleği büyük fedakarlıkla yerine getiren, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında özveriyle çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tü sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutlar, bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.
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