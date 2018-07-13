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Aydın'da 18. Uluslararası Balkan Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 00:25 | Son Güncelleme

18'incisi düzenlenen Uluslararası Balkan Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Aydın'da 18. Uluslararası Balkan Festivali gerçekleştirildi.

Aydın Valiliğinin desteği, Efeler Belediyesi ile Çeştepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla Atatürk Kent Meydanı'nda başlayan etkinlikte, Makedonya'dan gelen halk oyunları ekibinin yöresel oyunları ilgiyle izlendi.

Meydanda toplanan bazı vatandaşlar da ellerine Türk ve Makedonya bayrakları ile oyuna eşlik etti.

Makedonyalı sanatçı Tatijana Stefanovska festivalde sahne aldı.

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, yaptığı konuşmada, Makedonya'dan gelen çok değerli sanatçılar ve misafirlerinin olduğunu belirterek, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden etnik yapı farklılıklarını gözetmeden, din, dil ayrımı yapmadan Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan yurttaşlarımızı eşit sayan anlayışla Aydın'ımıza hizmet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Elif Birsoy, "Bu bizim bir kültürümüz. Bizim için çok güzel oldu. Gerçekten çok eğlenceliydi." dedi.

Etkinliğe Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
etkinlik festival Makedonya

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