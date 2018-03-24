Aydın’da 2 bin 500 güvenlik görevlisi eğitimden geçti

Aydın’daki 2 bin 500 özel güvenlik görevlisine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından eğitim verildi.
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi’nde 4 gün boyunca devam eden eğitimlerde polis başmüfettişleri tarafından Aydınlı özel güvenlikçiler eğitimden geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, özel güvenlik görevlilerine, hizmet sundukları birimin özelliklerine göre, görevleri başında bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik eğitim verilmesi talimatı üzerine Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Aydın’da eğitim programı düzenleyerek özel güvenlikçileri eğitime aldı.
Polis başmüfettişleri özel güvenlik görevlilerine etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku ile kişi hakları konularında bilgileri aktardı. Aydınlı özel güvenlikçiler, eğitimlere yoğun ilgi gösterdikleri görülürken Türkiye genelinde çalışan 283 bin özel güvenlik personelinin eğitimden geçirileceği bildirildi.
Öte yandan polis başmüfettişlerinin, Aydın’daki alışveriş merkezlerinde (AVM) denetim yaptıkları öğrenildi.
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