Aydın’da 22. Acil Tıp Bahar Sempozyumu gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) işbirliğiyle düzenlenen 22.Acil Tıp Bahar Sempozyumu, Kuşadası’nda gerçekleşti.

Onursal Başkanlığını ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ve ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ’ın yaptığı sempozyuma, ATUDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı ve Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri katıldı.

Türkiye’de alanında otör olan akademisyenlerin, 200’den fazla katılımcı ile güncel literatür bilgilerini ve deneyimlerini paylaştığı sempozyumda, Türkiye’nin her köşesinden gelen katılımcılara Adnan Menderes Üniversitesi tanıtıldı.

Sempozyum Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gezisi ile son buldu.