Aydın'da 24 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiası

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Mehmet K'nın 24 yıl önce kaybolmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kayıp şahıslara yönelik özel bir ekip kurdu.
Yaklaşık bir ay önce çalışmaya başlayan özel ekip, Sultanhisar ilçesinde 1994'te kaybolduğu iddia edilen Mehmet K'nın dosyasını inceledi.
Ekipler, olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kayıp kişinin cesedini aramak için çalışma başlatan ekipler, Mehmet K'nın öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor.
(AA)
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