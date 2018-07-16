Aydın'da 34 yabancı uyruklu yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla lastik botla yurt dışına çıkmak isteyen 34 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında bir grup kaçak göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik bot içerisindeki aralarında çocukların da bulunduğu 32'si Suriye, 2'si Filistin uyruklu 34 kaçak göçmeni yakaladı.
Karaya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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