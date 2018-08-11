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Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:26 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları sırada arızalanan lastik botta mahsur kalan 37 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalıştıkları sırada lastik botta mahsur kalan 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Güvercinada açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenlerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 16'sı çocuk 37 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 23 Afganistan, 12 Irak ve 2 Filistin uyruklu işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen Kuşadası lastik bot sahil güvenlik komutanlığı

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