Aydın'da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalıştıkları sırada lastik botta mahsur kalan 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Güvercinada açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenlerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 16'sı çocuk 37 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.
Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 23 Afganistan, 12 Irak ve 2 Filistin uyruklu işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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