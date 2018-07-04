HABER

Aydın'da 3'üncü Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı, resim, baskı ve heykel dalında 11 ülkeden toplam 30 sanatçının katılımıyla başladı.

Aydın'da 3'üncü Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı

Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı, resim, baskı ve heykel dalında 11 ülkeden toplam 30 sanatçının katılımıyla başladı.
Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Sanat Çalıştayı, Saklı Bahçe Restoran'da düzenlenen kokteyl ile başladı. Sanat danışmanlığını Burak Erim'in yaptığı çalıştayda Elçin Ünal ve Emel Atalay küratörlük görevini üstlendi. Çalıştay, 6 Temmuz Cuma günü Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde saat 17.00'de açılacak sergi ile son bulacak.
Resim, baskı ve heykel dalında Ukrayna, İngiltere, Makedonya, Fransa, Polonya olmak üzere 11 ayrı ülkeden ve ülkemizden toplamda 30 sanatçının katıldığı çalıştayın sanat danışmanlığını yapan Burak Erim, "İlkini 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarımızdan 3 yılda 90'a yakın eserimiz oldu. Elimizde Sanat Eserleri Müzesi oluşturacak kadar bir koleksiyonumuz var. Bir hafta burada sanatçı arkadaşlarımızla üreteceğiz, paylaşımlarda bulunacağız. Bizlere bu imkanı verdikleri için tüm sanatçılar adına Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Mesut Özakcan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.
Efeler Belediye Başkanı Özakcan ise, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olacaklarını belirterek, "Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz sanat çalıştayımız artık uluslararası bir hüviyet kazandı. Efeler Belediyesi olarak güzel sanatların her dalıyla halkımızı buluşturmak suretiyle onları daha mutlu daha huzurlu kılmak amacına sosyal belediyecilik görevimiz olarak gördüğümüz bu çalıştayımızı düzenledik. Geleneksel hale getirdiğimiz bu çalıştayımız bundan sonra da devam edecektir. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var: 'Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız'. Çalıştayımıza katılan tüm sanatçılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Cuma günü eserlerimizin görücüye çıkacağı açılışta birlikte olmayı diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından davetliler müzik eşliğinde düzenlenen kokteylde keyifli bir akşam geçirdi.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da 3'üncü Uluslararası Sanat Çalıştayı başladıAydın'da 3'üncü Uluslararası Sanat Çalıştayı başladıAydın'da 3'üncü Uluslararası Sanat Çalıştayı başladıAydın'da 3'üncü Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
İzmit'te çocuk istismarı protesto edildiİzmit'te çocuk istismarı protesto edildi
GÜNCELLEME - Karabük'te FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

İlginizi Çekebilir

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.