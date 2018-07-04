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Aydın'da 3'üncü Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 23:53 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı, resim, baskı ve heykel dalında 11 ülkeden toplam 30 sanatçının katılımıyla başladı.

Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı, resim, baskı ve heykel dalında 11 ülkeden toplam 30 sanatçının katılımıyla başladı.

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Sanat Çalıştayı, Saklı Bahçe Restoran'da düzenlenen kokteyl ile başladı. Sanat danışmanlığını Burak Erim'in yaptığı çalıştayda Elçin Ünal ve Emel Atalay küratörlük görevini üstlendi. Çalıştay, 6 Temmuz Cuma günü Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde saat 17.00'de açılacak sergi ile son bulacak.

Resim, baskı ve heykel dalında Ukrayna, İngiltere, Makedonya, Fransa, Polonya olmak üzere 11 ayrı ülkeden ve ülkemizden toplamda 30 sanatçının katıldığı çalıştayın sanat danışmanlığını yapan Burak Erim, "İlkini 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarımızdan 3 yılda 90'a yakın eserimiz oldu. Elimizde Sanat Eserleri Müzesi oluşturacak kadar bir koleksiyonumuz var. Bir hafta burada sanatçı arkadaşlarımızla üreteceğiz, paylaşımlarda bulunacağız. Bizlere bu imkanı verdikleri için tüm sanatçılar adına Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Mesut Özakcan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Özakcan ise, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olacaklarını belirterek, "Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz sanat çalıştayımız artık uluslararası bir hüviyet kazandı. Efeler Belediyesi olarak güzel sanatların her dalıyla halkımızı buluşturmak suretiyle onları daha mutlu daha huzurlu kılmak amacına sosyal belediyecilik görevimiz olarak gördüğümüz bu çalıştayımızı düzenledik. Geleneksel hale getirdiğimiz bu çalıştayımız bundan sonra da devam edecektir. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var: 'Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız'. Çalıştayımıza katılan tüm sanatçılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Cuma günü eserlerimizin görücüye çıkacağı açılışta birlikte olmayı diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından davetliler müzik eşliğinde düzenlenen kokteylde keyifli bir akşam geçirdi.

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