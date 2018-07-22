Aydın'da 4. Boğa Güreşi Festivali

Aydın'ın Germencik ilçesinde 110 boğanın mücadele ettiği 4. Boğa Güreşleri Festivali gerçekleştirildi.
Germencik Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Boğa Güreşi festivali Alangüllü Arenasında 40 derece sıcaklık altında yapıldı.
Muğla, İzmir ve Artvin'den getirilen 110 boğanın güreştiği festivalde, boğalara serinlemeleri için karpuz yedirildi.
Renkli görüntülere sahne olan festivalde vatandaşlar sıcaktan etkilenmemek için traktör veya kamyonetlerinin üzerini ağaç dallarıyla örttü. Bazı vatandaşlar da beraberinde getirdiği şemsiyelerle güneşten korunmaya çalıştı.
Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, yaptığı konuşmada, yörük kültürünün bir parçası olan boğa güreşlerini festivalle yaşatmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek "Bu yıl baş güreşinin yanı sıra Belediye Başkanlığı Kupası, Kaymakamlık Kupası, Ziraat Odası Başkanlığı Kupası başta olmak üzere birçok kupa vereceğiz. Festivalimize katılanlara için teşekkür ediyoruz." dedi.
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