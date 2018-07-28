Aydın'da 44 göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı tarafından lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.
Durdurulan lastik bottaki 15'i Afganistan,11'i Filistin uyruklu 26 kişi, Sahil Güvenlik botuna alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı tarafından yine Davutlar Mahallesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler Filistin uyruklu 18 kişiyi yakalayıp kıyıya getirdi.
Aynı botta bulunan ve kaçışı organize ettiği belirtilen bir Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan 11'i çocuk 44 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı
Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu
Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı
Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Okuyucu Yorumları 0 yorum