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Aydın'da 44 göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 01:33 | Son Güncelleme

Kuşadası ilçesi açıklarında iki lastik botta yakalanan 11'i çocuk 44 kişi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi - Kaçışı organize ettiği belirtilen bir kişi ise gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı tarafından lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 15'i Afganistan,11'i Filistin uyruklu 26 kişi, Sahil Güvenlik botuna alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı tarafından yine Davutlar Mahallesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler Filistin uyruklu 18 kişiyi yakalayıp kıyıya getirdi.

Aynı botta bulunan ve kaçışı organize ettiği belirtilen bir Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 11'i çocuk 44 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen Kuşadası operasyon sahil güvenlik komutanlığı

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