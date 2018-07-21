Aydın'da 5 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi

Emine Karakılıç'ın babası Niyazi Sakallıoğlu, cenazelerin mezarlığa götürüldüğü esnada "Ah benim çocuklarım." diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazına çiftin yakınları ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin, boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi.

Bekir Karakılıç'ın ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

- Olay

M.D, İstiklal Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde dün eşi T.D. ve kızının da aralarında bulunduğu kişilerin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçmıştı. Olayda, T.D'nin kardeşleri Bekir ve Birol Karakılıç ile eşi Emine Karakılıç, komşular Filiz ve Mehmet Kahya ölmüş, zanlının eşi ve kızı ile Şükran Karakılıç yaralanmıştı.

Zanlı M.D, polis ekiplerince İsabeyli Mahallesi'nde gözaltın alınmıştı.

