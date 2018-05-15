HABER

Aydın'da ABD ve İsrail protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

AYDIN'da, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı, AK Parti İl Başkanlığı'nın basın açıklamasıyla protesto edildi.

Aydın'da ABD ve İsrail protesto edildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı, AK Parti İl Başkanlığı'nın basın açıklamasıyla protesto edildi. Protesto öncesi Filistin'de ölenler için Bey Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam, AK Parti Aydın İl Teşkilatı öncülüğünde protesto edildi. Kent Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, "Kudüs'ün, gerek Birleşmiş Milletler gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, üstelik BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Geçtiğimiz aylarda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararlara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak medyada takip ettik" dedi.
ABD ve İsrail'i yapılan zulüm nedenıyle kınadıklarını kaydeden Özmen, şöyle devam etti:
"Türkiye'de 81 ilde AK Parti il başkanlarının ortak basın açıklamasını biz de Aydın'da gerçekleştiriyoruz. ABD'nin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını kabul etmemiz, asla kabul edilemez. Bugün bizim için yok hükmündedir. ABD bölgede bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Atılan her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. Müslümanlar olarak Kudüs'ün namusunu korumak mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs'ün bu tarz oldubittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı ancak Kudüs'ün çok dinli, çok kültürlü çoğulcu yapısının korunması ve Kudüs bu şekilde barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve bu izahsız yaklaşım, ABD'yi dünya devletleri arasında yalnızlığa mahkum ederken, terör devleti İsrail'in işlediği suçlara da ortak etmiştir."
Basın açıklamasından önce Filistin'de ölenler için Bey Camii'nde, öğle namazı sonrası bir araya gelenler, Filistin ve Türk bayrakları önünde saf tutarak, gıyabi cenaze namazı kıldı.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da ABD ve İsrail protesto edildiAydın'da ABD ve İsrail protesto edildiAydın'da ABD ve İsrail protesto edildiAydın'da ABD ve İsrail protesto edildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.