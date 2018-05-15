Aydın'da ABD ve İsrail protesto edildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı, AK Parti İl Başkanlığı'nın basın açıklamasıyla protesto edildi. Protesto öncesi Filistin'de ölenler için Bey Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam, AK Parti Aydın İl Teşkilatı öncülüğünde protesto edildi. Kent Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, "Kudüs'ün, gerek Birleşmiş Milletler gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, üstelik BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Geçtiğimiz aylarda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararlara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak medyada takip ettik" dedi.

ABD ve İsrail'i yapılan zulüm nedenıyle kınadıklarını kaydeden Özmen, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 81 ilde AK Parti il başkanlarının ortak basın açıklamasını biz de Aydın'da gerçekleştiriyoruz. ABD'nin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını kabul etmemiz, asla kabul edilemez. Bugün bizim için yok hükmündedir. ABD bölgede bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Atılan her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. Müslümanlar olarak Kudüs'ün namusunu korumak mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs'ün bu tarz oldubittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı ancak Kudüs'ün çok dinli, çok kültürlü çoğulcu yapısının korunması ve Kudüs bu şekilde barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve bu izahsız yaklaşım, ABD'yi dünya devletleri arasında yalnızlığa mahkum ederken, terör devleti İsrail'in işlediği suçlara da ortak etmiştir."

Basın açıklamasından önce Filistin'de ölenler için Bey Camii'nde, öğle namazı sonrası bir araya gelenler, Filistin ve Türk bayrakları önünde saf tutarak, gıyabi cenaze namazı kıldı.

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