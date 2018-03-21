Aydın’da Adnan Menderes sempozyumu

Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünce Uluslararası “Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes” konulu sempozyum düzenlendi. Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşen sempozyumda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes Müzesi’nin en kısa sürede açılacağını söyledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan etkinlikte Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Adnan Menderes’in yaşamı ile ilgili tanıtım filmi ve belgeseli izlendi. Etkinliğe Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Efeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday, Rektör Yardımcıları, Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, sempozyumun kısa sürede hayata geçmesini sağlayan ve destek olan herkese teşekkür etti. Doç. Dr. Erdoğan Merkezin çalışmaları hakkında bilgi vererek Adnan Menderes ile ilgili tüm sorulara yanıt vermeye çalıştıklarını belirtti. Bununla beraber Adnan Menderes ile ilgili film ve belgesellere de danışmanlık yaptıklarını söyleyen Erdoğan, Merkezin küçük bir çekirdekten kocaman bir aileye dönüştüğünü anlattı.

Açılış konuşmasının ardından Vali Yavuz Selim Köşger, sempozyumun önemine dikkat çekerek Adnan Menderes’in demokrasi tarihimizin en önemli dönemeçlerinden birinde yaşamış bir lider olduğunu kaydetti. Tarihin tekerrürden ibaret olmaması için çok iyi irdelenmesi gerektiğinin altını çizen Vali Köşger, Adnan Menderes ve dönemini çok iyi bilmemiz gerektiğini vurguladı. Vali Köşger, “Adnan Menderes, bu milletin içinden çıkmış bir lider, milletin dokusuyla uyumlu ve milletin kendisinden uzaklaştırılan değerlerini millete iade eden bir kişiliktir. Milletin gönlündeki yeri apayrıdır.” diye konuştu. Vali Köşger, Adnan Menderes Müzesinin en kısa zamanda açılacağının müjdesini verdi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ise Adnan Menderes Sempozyumu ile birlikte tarihin dönüm noktalarından birinde olduğumuzu ifade ederek, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Afrin Zaferini işaret etti. Prof. Dr. Bircan, “Merhum Başbakan Adnan Menderes’in adını taşıyan bir Üniversitenin Rektörü olmak apayrı bir sorumluluk ve bu sorumluluğu yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Tarihin kırılma noktaları vardır. Adnan Menderes de bu kırılma noktalarından birinde yaşayarak demokrasi tarihimize damga vuran bir liderdir. Milletler liderleriyle ve liderlerinin icraatlarıyla anılır. Kendisine ne kadar minnet duysak azdır.” diyerek sempozyuma emeği geçenlere teşekkür etti.

“Aydın’ı Sevmemek Mümkün Değil”

Aydın’ın ülkemizin en güzel yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’nun Türkleşmesinde ilk beyliklerin ortaya çıktığı yerlerden birinin Aydın olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Turan “Milli Mücadele Döneminde efelerinin direnişinden ve demokrasi tarihimize damga vuran Adnan Menderes’in memleketi olmasından dolayı Aydın’ı sevmemek mümkün değil.” diyerek Adnan Menderes’in yaşamı ve siyaset hayatı ile ilgili bilgiler verdi. Adnan Menderes’in siyasi mücadelelerini ve kişiliğini anlatan Turan, “ Adnan Menderes 20. yüzyılın ikinci yarısına damga vurmuş bir liderdir.” dedi.

ADÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Şef Esra Çetin yönetiminde “Dokuz Dağın Efeleri Aydın Türküleri” müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte müzik dinletisi katılımcılardan tam not aldı.

Müzik dinletisinin ardından ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Vali Yavuz Selim Köşger’e katkılarından dolayı, Aydın Muğla İlleri 3. Bölge Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği başkanı Necip Saraç’a da desteklerinden dolayı şükran plaketi verdi.