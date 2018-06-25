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Aydın'da Ak Parti'liler sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:39 | Son Güncelleme

AYDIN'da, seçim sonuçlarının ülke genelinde büyük oranda belli olmasının ardından araçlarıyla caddelere çıkan Ak Parti'liler kutlama yaptı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, seçim sonuçlarının ülke genelinde büyük oranda belli olmasının ardından araçlarıyla caddelere çıkan Ak Parti'liler kutlama yaptı.

Atatürk Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan yüzlerce AK Parti'li, kesin olmayan seçim sonuçlarını ellerindeki parti bayraklarını sallayıp, meşaleler yakarak, davul zurna eşliğinde kutladı. Kalabalık 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı attı. Polis, olası bir olumsuzluk yaşanmaması için Atatürk Kent Meydanı'nda geniş güvenlik önlemi aldı.

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