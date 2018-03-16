Aydın'da akaryakıt istasyonunda hırsızlık

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan 100 bin lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonundan çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İstasyondaki güvenlik kameraların devre dışı bırakıldığını belirleyen ekipler, çevredeki kamera kayıtlarından hırsızların kullandığı otomobili tespit etti.
Otomobilin izini süren ekipler, hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. ve S.Ş'nin olayı gerçekleştirdiğini belirledi.
M.D'nin Atatürk Bulvarı'nda olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı.
İkametinde 15 bin lira bulunan M.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Diğer zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
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