Aydın'da antik kalıntılara müze koruması

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'ndeki tiyatroda yer alan bazı eserler, koruma altına alınarak Aydın Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Müzede düzenlenen "Nysa Tiyatrosu Podyum Frizleri" açılış töreninde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, kentte turizmi 12 aya yayma ve çeşitlendirme çalışmalarının ivme kazandığına dikkati çekti.

Kentteki 22 antik kentin tamamının ziyarete açılması için yürütülen çalışmaların 1-2 yıllık vadede bitirilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Köşger, tarihi eserlerin korunması noktasında daha çok çaba göstermek durumunda olduklarını bildirdi.

Önemli antik merkezlerden olan Nysa'da geçen yıllarda 6 kez hırsızlık olayının yaşandığını ifade eden Vali Köşger, "Bu bize ayıp olarak yetecek bir şey. Elimizdeki kıymetlerden habersiz olduğumuzu ya da onu korumayı bilmediğimizi gösteren bir şey. Hala iyi koruyabildiğimizi söyleyemiyoruz. Nysa Antik Kenti'nin içinden bir yol geçiyor. Onu da bu sene antik kentin dışına aktarıyoruz. Böylelikle giriş çıkışlar kontrollü hale gelecek." ifadelerini kullandı.