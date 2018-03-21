Aydın'da antik kalıntılara müze koruması

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'ndeki tiyatroda yer alan bazı eserler, koruma altına alınarak Aydın Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı.
Müzede düzenlenen "Nysa Tiyatrosu Podyum Frizleri" açılış töreninde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, kentte turizmi 12 aya yayma ve çeşitlendirme çalışmalarının ivme kazandığına dikkati çekti.
Kentteki 22 antik kentin tamamının ziyarete açılması için yürütülen çalışmaların 1-2 yıllık vadede bitirilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Köşger, tarihi eserlerin korunması noktasında daha çok çaba göstermek durumunda olduklarını bildirdi.
Önemli antik merkezlerden olan Nysa'da geçen yıllarda 6 kez hırsızlık olayının yaşandığını ifade eden Vali Köşger, "Bu bize ayıp olarak yetecek bir şey. Elimizdeki kıymetlerden habersiz olduğumuzu ya da onu korumayı bilmediğimizi gösteren bir şey. Hala iyi koruyabildiğimizi söyleyemiyoruz. Nysa Antik Kenti'nin içinden bir yol geçiyor. Onu da bu sene antik kentin dışına aktarıyoruz. Böylelikle giriş çıkışlar kontrollü hale gelecek." ifadelerini kullandı.
Nysa Antik Kenti Kazıları Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner ise kazıların başladığı 1960'lı yıllardan bu yana alanda birçok soygun olayının gerçekleştiğini belirtti.
Üst üste yaşanan hırsızlık olaylarının ardından hem mimari, hem tarihi değeri bulunan tiyatrodaki podyum frizlerinin koruma altına alınmasına karar verildiğini aktaran Öztaner, "2006 yılında bu eserlerin yerinde korunamayacağını anlayınca, 2006-2009 yılları arasında kopyaları alındı. 2012-2016 yılları arasında da kalıp işlemleri sürdü. Soygunlarda çalınan eserlerin bir bölümü bulundu fakat bazı parçalar hala bulunamadı." dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın da katıldığı tören sonrasında protokol üyeleri, Arkeoloji Müzesi'ni gezerek bilgi aldı.
Antik tiyatrodaki sahne alanındaki podyumu çevreleyen 38 metre uzunluğundaki 28 friz bloğun üzerinde kabartmalar bulunuyor.
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