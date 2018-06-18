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Aydın'da Avrupa Birliğine Uyum ve Dayanışma Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 20:49 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Göçmenlere misafirperverlik gösteren ve ev sahipliği yapan ülkelerin üzerindeki yükü azaltmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir sonraki destek paketi için Ankara'da ilgili bakanlıklarla görüşmelerimiz sürüyor"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, göçmenlere misafirperverlik gösteren ve ev sahipliği yapan ülkelerin üzerindeki yükü azaltmak istediklerini belirterek, "Bir sonraki destek paketi için Ankara'da ilgili bakanlıklarla görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Aydın'a gelen Berger, Efeler Kaymakamlığı'nda düzenlenen Avrupa Birliğine Uyum ve Dayanışma Toplantısı'na katıldı.

AB'nin kuruluş aşamaları hakkında bilgi veren Berger, İngiltere'nin birlikten ayrılma kararının kendilerinde şok etkisi yarattığını belirterek bu karara herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki göçmenlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Berger, Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatı kapsamında Türkiye'ye verilmesi planlanan 6 milyar avronun ikinci kısmının onaylandığını anımsattı.

Berger, "Göçmenlere misafirperverlik gösteren ve ev sahipliği yapan ülkelerin üzerindeki yükü azaltmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir sonraki destek paketi için Ankara'da ilgili bakanlıklarla görüşmelerimiz sürüyor. Destek paketinin en iyi neye hizmet edeceğini saptamaya çalışıyoruz. Desteğin nereye doğru gideceğini görmek için tartışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Toplantıda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise Avrupa'nın tarihinin Türkiye olmadan yazılamayacağını ifade etti.

Avrupa Birliğini kuran ülkelerin büyük bir meydan okuma yaparak değişime imza attığına dikkati çeken Köşger, şunları kaydetti:

"Bu dünyada birlikte yaşıyoruz, başka gideceğimiz yer yok. Gezegenimiz dışında başka bir alternatifimiz, seçeneğimiz yok, burada mevcut kaynakları paylaşarak çoğaltmak, barış içinde bir dünyayı gerçekleştirmek hedefiyle yola çıkmışız. O zaman yeni bir meydan okumada bulunup, yeni bir değişim yapıp Türkiye'yi de 1960'lardan beri kapısında beklettikleri Avrupa Birliğine almak dışında bir seçenekleri olmadığı değerlendirmesindeyim. Yani bu dünyaya örnek teşkil edecek bir değişim olacaktır."

Programın ardından Berger, Atatürk Kent Meydanı'ndaki Avrupa Birliği Projeleri Sergisi'nin açılışına katıldı.

Halk oyunu gösterilerinin ardından Berger ile Köşger stantları gezdi. Berger, projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Berger, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'i de makamlarında ziyaret etti.

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