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Aydın'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 00:48 | Son Güncelleme

Aydın'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

Aydın'da sigara içmek için çıktığı dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Yaşar Efe (58), sigara içmek için dördüncü kattaki evinin balkonuna çıktı.

Efe, bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Efe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın beton zemin yüksekten düşme

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