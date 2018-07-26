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Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Hasan S. ve oğlu Mustafa Hakan S. ile Enver K, alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Hasan S. hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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