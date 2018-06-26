Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki otel çalışanı arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde bir otelde çalışan B.D. (21) ile Mehmet Muammer Üstüsel (65) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

B.D. yanındaki bıçakla Üstüsel'i bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Üstüsel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

B.D. polis tarafından gözaltına aldı.

Zanlı ile Üstüsel'in yaklaşık iki hafta önce de otelin havuzunun temizliği sebebiyle kavga ettiği öğrenildi.

