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Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 00:07 | Son Güncelleme

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki otel çalışanı arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde bir otelde çalışan B.D. (21) ile Mehmet Muammer Üstüsel (65) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

B.D. yanındaki bıçakla Üstüsel'i bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Üstüsel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

B.D. polis tarafından gözaltına aldı.

Zanlı ile Üstüsel'in yaklaşık iki hafta önce de otelin havuzunun temizliği sebebiyle kavga ettiği öğrenildi.

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Aydın bıçak kavga ölü

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