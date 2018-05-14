Aydın'da bir bölümü toprağa gömülü ceset bulunması

Savcı, mütalaasında sanıklar hakkında ihmali davranış ile kasten öldürme suçundan kamu davası açıldığına dikkati çekerek, "Yapılan otopsi ve organ incelemelerinde maktulün kesin ölüm nedeni belirlenemediği gibi vücudunda herhangi darp, cebir izinin bulunmadığı, bu durumda sanıkların aksi kanıtlanamayan savunmalarına itibar edilmesi gerektiği, sanıkların maktulü Bozyer mevkisine götürüp terk ettiklerinde canlı olduğu konusunda bir delilin bulunmadığı göz önüne alındığında şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince, sanıkların delil yetersizliği nedeniyle atılı suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep ve mütalaa olunur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın ailesi ise şikayetlerinin devam ettiğini, araştırılmasını istedikleri bir husus olmadığını belirtti.

Yılmaz ailesinin avukatı, ortada bir ölüm olduğunu belirterek, "Her ne kadar tanıklara ölenin uyuşturucu madde kullanması ile ilgili soru sorulmuş ve yargılama bu yönde ilerlemiş ise de ortada genç bir insanın ölümü söz konusudur. Sanıkların da kesin ve net bir şekilde bu suçu işledikleri açıktır. En ağır şekilde cezalandırmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar A.B.S. ve H.A. ise beraatlerini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, üzerilerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verdi.

