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Aydın'da çilek festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 09:41 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, 49'uncu Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, 49'uncu Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne ilçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve protokol üyeleri ile yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri katıldı.

Sultanhisar ilçesinde, 49'uncu Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali, ilçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın Belediye Meydanı'ndaki Atatürk anıtına festival çelengini sunması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan top atışı ile başladı. Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya Sultanhisar ilçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'e festivale yaptığı katkılarından dolayı plaket verdi. Festivalin açılış konuşmasını yapan CHP'li Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, "49'uncu Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali'ne hoş geldiniz. Uluslararası olması nedeniyle festivalimize yurt dışından katılan Ukrayna, Gürcistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan halkoyunları ekiplerimiz ile yurt içinden katılım sağlayan tüm halkoyunları ekiplerimize de hoş geldiniz diyorum. İlçemizde 1940 yılında portakal panayırı olarak başlayıp, sonraları portakal bayramı olarak düzenlenen etkinliğimiz, ilerleyen yıllarda daha da büyüyüp gelişen bir festival olarak 2014 yılına kadar Nysa Kültür ve Sanat Festivali adı altında süre gelmiştir. Malumunuzdur ki; daha önce Sultanhisar'la birlikte Atça'da da ayrı ayrı düzenlenen festivalimiz, idari birleşmeden sonra Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali adını almış ve 2014 yılından itibaren tek festival olarak düzenlenmeye başlanmıştır. Etkinlikler, kentsel büyüklüğü göz önünde tutularak ilçe merkezimizle birlikte Atça'da da gerçekleştirilmektedir. Değerli ses sanatçıları ile yerli ve yabancı folklor ekiplerinin gösterileri halkımızın seyir zevkine hitap etmektedir. Görsel şölenin yanı sıra düzenlenen panayırlar, kültürel faaliyetler, zarafet güzeli, çilek güzeli ve diğer sosyal etkinliklerle de festivalimiz dolu dolu yaşanmaktadır. Festivalimiz; her zaman olduğu gibi kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek, kültürel ve dostane paylaşımlarla bölgemizin kültür, sanat, tarım ve turizm alanlarında gelişimini sağlamaya yöneliktir. Dolayısıyla festivalimiz kent ve ülke tanıtımımıza katkı sağlamak, büyük emeklerle yetiştirilen yerli ürünlerimizin hak ettiği şekilde değerlendirilebilmesi amacını gütmektedir" dedi.

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