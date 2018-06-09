Aydın'da cinayet

Aydın'ın Söke ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu belirtilen Ali Rıza Bayır (65) ile Kazım Kızıltaş (55), Çeltikçi Mahallesi Zekeriya Avcı Sokak'ta karşılaştı.
Otomobilinden inen Bayır, pompalı tüfekle Kızıltaş'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kızıltaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
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