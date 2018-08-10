Aydın'da çocuğun av tüfeğinin ateş alması sonucu ölümü

Aydın'da, av tüfeğinin ateş alması sonucu üvey kardeşini ölümüne neden olan çocuk, "konut dışına çıkmama" kararıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Ovaeymir Mahallesi'nde dedesine ait av tüfeğiyle oynadığı sırada üvey kardeşini vuran M.K (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çocuk, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "konut dışına çıkmama" kararıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Aydın'da dün hayvan barınağında meydana gelen olayda 13 yaşındaki E.Y, dedesine ait av tüfeğiyle oynayan üvey ağabeyi M.K'nin elindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetmişti.
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