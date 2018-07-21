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Aydın'da denize giren 2 kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 13:05 | Son Güncelleme

Aydın'da denize giren 2 kişi boğuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde 2 kişi denizde boğuldu.

Ankara'dan Didim'e tatil yapmak üzere gelen Bedirhan Kalender (19), arkadaşlarıyla günübirlik tekne turuna çıktı. Turun sonunda arkadaşlarına kıyıya yüzerek çıkacağını söyleyen Kalender denize atladı.

Altınkum sahilinde kıyıda bekleyen arkadaşları Kalender'in çıkmadığını görünce durumu polis ve Sahil Güvenlik ekibine bildirdi.

Arama yapan ekipler, kıyıya yakın bir yerde Kalander'in cesedine ulaştı.

Kalender'in cesedi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mavişehir Orman Kampında ailesiyle kamp yapan İbrahim Kutlu (52), yüzmek için denize girdi.

Bir süre sonra denize giren vatandaşlar Kutlu'nun cesedine rastladı. Denizde boğulduğu belirlenen Kutlu'nun cesedi Didim Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İşlemlerin ardından Kalender ve Kutlu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Bedirhan Kalender boğulma deniz İbrahim Kutlu sahil

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