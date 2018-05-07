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Aydın'da düğün gecesi hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 05:43 | Son Güncelleme

Nazilli'de astsubay damadın evine giren hırsızların takıyı ve damadın beylik tabancasını çaldığı iddia edildi

Nazilli'de astsubay damadın evine giren hırsızların, düğün mevlidinde takılan 5 bin liralık ziynet eşyayı ve damadın beylik tabancasını çaldığı ileri sürüldü.

Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Kayahan Erdem (27), dünya evine girdi.

Düğünden sonra evlerine giden Erdem ailesi, düğünde oldukları sırada evlerinin çatısından içeriye birilerinin girdiğini, yatak odasında bulunan 5 bin liralık takı ve damadın beylik tabancasını aldığını öne sürerek polise ihbarda bulundu.

Ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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asker düğün hırsızlık Nazilli

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