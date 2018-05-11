Aydın'ın Söke ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobilin çarptığı komiser yardımcısı yaralandı.
Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili takibe aldı.
Polisin Yenicami Mahallesi'nde durdurmak istediği otomobil, Komiser Yardımcısı M.G'ye çarptı. Söke Devlet Hastanesine kaldırılan M.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Yaya olarak kaçan A.İ. ve H.K, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
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