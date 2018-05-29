HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Aydın'da ecza deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

6 kişinin dumandan etkilendiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ecza deposunda çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'ndeki Selçuk Ecza Deposu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin içeride bulunan ilaçlardan etkilenmemek için özel kıyafetlerle müdahale ettiği yangında, 6 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahmut Serdar Adanır olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!
"Biz Anadoluyuz" projesi iftar programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ecza deposu itfaiye yangın

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!

Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.