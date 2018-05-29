Aydın'da ecza deposunda yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ecza deposunda çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'ndeki Selçuk Ecza Deposu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin içeride bulunan ilaçlardan etkilenmemek için özel kıyafetlerle müdahale ettiği yangında, 6 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahmut Serdar Adanır olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

