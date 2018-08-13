Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde evinin çatı katında kaynak yaparken elektrik akımına kapılan kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin çatı katında kaynak yapmak isteyen Nazmi Çetin (72) elektrik akımına kapıldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Çetin'in cesedi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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