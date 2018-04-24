Aydın’da en anlamlı 23 Nisan kutlaması

Aydın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı etkinlikleri çeşitli programlarla devam ediyor. Dün il genelindeki okullarda gerçekleştirilen kutlamaların ardından bugün Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde bulunan Hacı Hüseyin Arslan Engelliler Okulu’nda farklı bir kutlama yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli kurumlarca tertip edilen etkinlikte Hacı Muzaffer Arslan Engelliler Okulu’nda eğitim gören öğrenciler için okul bahçesinde mangal yakıldı. Öğrenciler okula gelen misafirleri ile birlikte güzel bir gün yaşadı.

Etkinliğe her yıl geleneksel olarak destek veren Özel Kavaklı Anadolu Lisesi, Hacı Hüseyin Arslan Engelliler Okulu’nun özel öğrencileri ile özel bir kutlama yaptı. Okulda öğrencilerle birlikte olan ve öğrencilerin gönlünü almaya çalışan Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay, “Atatürk bu bayramı tüm çocuklarımıza armağan etmiş. Aydın’da kutlamalara bugün de devam ediyoruz. 23 Nisan günü evlerinde olmaları nedeniyle bu özel insanlarımın bayramını kutlayamamıştık. Bugün öğrencilerimizle birlikte Nisan ayının güzel havasında piknik yapıp eğlenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hep birlikte kutladık. Çocuklarımızın mutluluğu bizleri de ziyadesiyle mutlu etti” dedi.