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Aydın'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 07:46 | Son Güncelleme

Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen üç kişi hastanede tedavi altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dairede bulunan ve dumandan etkilenen aynı aileden Cem, Gül ve Sare Sözen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kısa sürede söndürülen ve evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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