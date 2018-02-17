HABER

Aydın'da evinde yangın çıkan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 05:31 | Son Güncelleme

Aydın'da evinde yangın çıkan kişi öldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Çarşı Mahallesi'nde 54 yaşındaki Ali İhsan Kırat'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Daha sonra yapılan çalışmada, Kırat'ın cesedine ulaşıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kırat'ın cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay sırasında Ali İhsan Kırat'ın eşi ve çocuklarının İzmir'de olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bozdoğan ceset itfaiye söndürme çalışması yangın

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor

ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

İzmir'de 2017'de bebeklere en çok 'Eymen' ve 'Defne' ismi verildi

İzmir'de 2017'de bebeklere en çok 'Eymen' ve 'Defne' ismi verildi

(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

(Özel haber) Şekersiz lokuma Araplardan büyük rağbet

(Özel haber) Şekersiz lokuma Araplardan büyük rağbet

ADÜ’de ‘Kitaplar sizden kahveler bizden’ projesi

ADÜ’de ‘Kitaplar sizden kahveler bizden’ projesi

Dr. Rıza Arpaz Nazilli’de anıldı

Dr. Rıza Arpaz Nazilli’de anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.