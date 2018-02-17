Aydın'da evinde yangın çıkan kişi öldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Çarşı Mahallesi'nde 54 yaşındaki Ali İhsan Kırat'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Daha sonra yapılan çalışmada, Kırat'ın cesedine ulaşıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kırat'ın cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay sırasında Ali İhsan Kırat'ın eşi ve çocuklarının İzmir'de olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.