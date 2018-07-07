HABER

Aydın'da fabrikada patlama: 4 işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 05:20 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kimyasal madde üreten bir fabrikanın kazanında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kimyasal madde üreten bir fabrikanın kazanında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, bu gece Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal madde üreten bir fabrikada meydana geldi. Kimyasal madde işlemeye yarayan ve değirmen adı verilen bir kazan gaz sıkışması nedeniyle patladı. Patlama sesini duyan diğer işçiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kazanın yakınlarında bulunan ve patlama esnasında yaralanan 4 işçiyi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralı işçiler Murat Barut, Mustafa İnce, Süleyman Yıldızçoban ve Zeynep Tuğba Aydın'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, patlamanın ardından başlayan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Fabrikadan görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!

ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'da ant içme detayı!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'da ant içme detayı!

Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!

Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.